Кличко встретился с министром финансов Германии

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с вице-канцлером и главой Федерального министерства финансов Германии Ларсом Клингбайлем. Они осмотрели вместе жилой дом в Святошинском районе, где 31 июля российская ракета разрушила целый подъезд. И где погибли 29 мирных киевлян.

Об этом городской голова столицы сообщил в Telegram.

"С начала полномасштабного вторжения в столице получили повреждения различной степени 3 129 зданий, в том числе 2 134 многоквартирных жилых домов. Из них в 2025 году – 957. Город восстанавливает жилье киевлян и объекты инфраструктуры, оказывает социальную помощь", – рассказал Кличко немецкому министру.

Во время общения с Клингбайлем мэр Киева отметил необходимость усиления помощи Украине — военной и экономической — для установления мира в нашей стране. И необходимости надежных гарантий безопасности для Украины, чтобы этот мир не был временным.

Вице-канцлер заверил, что Германия, которая является второй страной (после США) по объемам помощи, продолжит поддерживать и помогать Украине. В частности, это будет касаться и гарантий безопасности.