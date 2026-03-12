Кличко встретился с мэром Тампере Илмари Нурминеном и поблагодарил за помощь Киеву

Мэр Киева Виталий Кличко 12 марта встретился с мэром Тампере Илмари Нурминеном и делегацией этого финского города, которые прибыли в украинскую столицу. Поблагодарил мэрию и общину Тампере за поддержку и помощь во время широкомасштабной войны.

Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Мэры договорились о дальнейшем сотрудничестве и определении совместных важных проектов.

"Тампере – первый зарубежный город, с которым Киев подписал Соглашение о побратимстве еще в 1954 году. Эта договоренность заложила основу для взаимовыгодного сотрудничества между нашими городами. Поблагодарил мэрию и общину Тампере за постоянную поддержку и предоставление Киеву гуманитарной помощи. С начала полномасштабной войны мэрия Тампере предоставила нашему городу 8 пассажирских автобусов, генераторы, аптечки и спальные мешки, водовоз, оборудованный для транспортировки питьевой воды для населения. А для юных спортсменов – оборудование для занятия хоккеем. В течение 2022–2025 годов финский город принимал группы детей из Киева для оздоровления в детском лагере", – сообщил Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что вся эта помощь – свидетельство того, что Киев имеет настоящих друзей, которые поддерживают украинцев в борьбе за свободу, демократию и независимость.

Мэры договорились о дальнейшем сотрудничестве и определении совместных проектов, которые смогут воплотить на благо наших городов.

Также Виталий Кличко вместе с Илмари Нурминеном почтили память погибших Защитников и Защитниц Украины – возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-Защитникам.

Они также прогулялись по пешеходно-велосипедному мосту к Владимирской горке.