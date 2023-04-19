Кличко встретился с мэрами Дании и подписал Меморандум о партнерстве Киева с Копенгагеном. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии встретился с делегацией Королевства Дания – лорд-мэром Копенгагена Софи Хесторп Андерсен, мэром Оденсе Питером Рахбеком Юэлем, мэром Орхуса и вицеголовой Местного самоуправления Дании Якобом Бундсгаармом и Сверхобычью. Кличко поблагодарил их за поддержку и помощь Киеву и Украине, которая дерется с российским агрессором.

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Об этом мэр Киева написал на своей странице в Facebook и опубликовал соответствующие фотографии.

"В частности, Киев благодарен общине города-побратима Оденсе, которая в сотрудничестве с международной организацией ROTARY CLUB предоставила нашему городу значительную гуманитарную помощь. В частности, 17 мощных генераторов на сумму 750 тысяч евро. Они своевременно поступили в столицу зимой и были установлены на объект критической инфраструктуры нашего города", – отметил мэр Киева.

Кличко сообщил, что сегодня мэры подписали Меморандум о партнерстве между Киевом и Копенгагеном.

"Столица Дании – передовой современный европейский город с высоким уровнем жизни и социального обеспечения, который заботится о своих жителях, экологии и безопасности. И Киеву интересен опыт Копенгагена и эффективное сотрудничество с этим городом", – отметил Кличко.

Также мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины встретился с вице-президентом Ассоциации муниципалитетов Нидерландов Шэрон Дейксма.

"Благодарю власти Нидерландов за то, что страна приютила немало украинцев, которые спасались от войны. Благодаря международной поддержке, мы пережили очень сложную зиму и нуждаемся в дальнейшей помощи в восстановлении общин, особенно на деоккупированных территориях и тех, которые испытали сильные разрушения со стороны российских варваров" "Ассоциация городов Украины уже около 20 лет сотрудничает с Ассоциацией муниципалитетов Нидерландов (VNG) и воплощает совместные проекты. Сегодня АГУ и VNG внедряют проект по восстановлению украинских городов, сел и поселков. В настоящее время участие в нем принимают 4 общины из Херсонской и Николаевской областей (Херсон, Очаков, Берислав, пгт Высокополье), – отметил мэр Киева.

Этим населенным пунктам помогают в разработке планов обновления. Кличко уверен, что сотрудничество нидерландских и украинских муниципалитетов эффективно повлияет на возобновление украинских общин.

Кличко отметил, что благодаря сотрудничеству с VNG, АГУ также наладила контакты, в частности, между нидерландским муниципалитетом Опстерланд и украинским поселком Недригайлов. Опстерланд передал Недригайливу два автомобиля и гуманитарную помощь.

Виталий Кличко поблагодарил всех иностранных друзей за поддержку и помощь Киеву и Украине, за эффективное сотрудничество.