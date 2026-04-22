Кличко встретился с киевлянами-призерами Паралимпиады-2026 и участниками соревнований Marine Corps&Air Force Trials 2026. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко встретился в столичной мэрии со спортсменами-киевлянами – призерами Паралимпиады-2026 и международных соревнований Marine Corps&Air Force Trials 2026, а также их тренерами. Также мэр вручил им благодарности от столицы и денежные вознаграждения.

О событии он сообщил в соцсетях.

"С 6 по 15 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо (Италия) состоялись XIV зимние Паралимпийские игры. Сборная Украины выступала рекордным составом. Страну представляли 35 спортсменов: 25 атлетов-паралимпийцев и 10 спортсменов-гайдов", – отметил мэр Киева.

Он добавил что, спортсмены соревновались в трех видах спорта из шести представленных: пара лыжные гонки, пара биатлон, пара горнолыжный спорт.

"По итогам участия в играх наши спортсмены завоевали 19 наград: 3 – золотых, 8 – серебряных, 8 – бронзовых", – сообщил Кличко.

Он отметил, что в состав сборной Украины вошли 6 спортсменов из Киева, которые получили 5 медалей (3 – серебряных и 2 бронзовых).

"С 24 февраля по 1 марта в Сан-Диего в США состоялись Международные спортивные соревнования Marine Corps&Air Force Trials 2026. Их цель – психологическая и физическая реабилитация ветеранов войны и военнослужащих через адаптивный спорт", – рассказал глава столицы.

Он сообщил, что в соревнованиях приняли участие команды из 5 стран: Украины, США, Великобритании, Канады и Австралии.

"Это были соревнования по баскетболу и регби на креслах колесных, волейболу сидя, стрельбе из лука и пулевой стрельбе, гребле на тренажерах, легкой атлетике, пауэрлифтингу, велоспорту и плаванию. По результатам – национальная сборная Украины завоевала 43 медали. В частности, 3 спортсмена-ветерана из Киева стали призерами и победителями", – сообщил Кличко.