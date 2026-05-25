Кличко встретился с исполнительным директором Ассоциации немецких городов и министром по делам Европы Федеральной земли Гессен

В понедельник, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко провел в столичной мэрии две важные встречи: с исполнительным директором Ассоциации немецких городов Кристианом Шухардтом и министром по делам Европы Федеральной земли Гессен ФРГ Манфредом Пентцом. Он поблагодарил немецких друзей за всю помощь от начала полномасштабного вторжения.

Об этом Виталий Кличко рассказал в соцсетях.

Во время встречи с исполнительным директором Ассоциации немецких городов Кристианом Шухардтом мэр Киева отметил, что количество партнерств между украинскими и немецкими муниципалитетами постоянно растет.

"И эти партнерства существуют не формально, а приносят реальные результаты. Благодаря проектам при поддержке Engagement Global и немецких городов наши общины получают ресурсы для восстановления после российских массированных атак", – отметил Кличко.

Столичный голова поблагодарил немецкую сторону за помощь, которую оказали зимой и столице, и всей Украине, которые пережили самый сложный холодный сезон за время широкомасштабной российской агрессии против нашего государства. Стране помогло выстоять большое количество генераторов, техники, оборудования, переданные городами Германии.

"Важно, что Ассоциация городов Украины и Ассоциация немецких городов сотрудничают системно. Постоянный обмен опытом с партнерами и их поддержка помогают Киеву и Украине чувствовать себя частью большой европейской семьи", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр Киева встретился в столичной мэрии с Министром по делам Европы Федеральной земли Гессен ФРГ Манфредом Пентцом. Они обсудили ситуацию в Киеве и Украине.

"Рассказал, как столица живет и работает, преодолевая вызовы войны и сокрушительные атаки врага", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, федеральная земля Гессен заинтересована в развитии партнерства и сотрудничества с Киевом и другими общинами Украины.

"Министр предложил организовать учебные поездки по обмену опытом для представителей органов местного самоуправления Украины. Для развития местного самоуправления, определения проектов для укрепления наших общин, для дальнейшего сотрудничества и помощи партнеров в восстановлении Украины", – рассказал Виталий Кличко.