Кличко встретился с исполнительным директором Ассоциации немецких городов и министром по делам Европы Федеральной земли Гессен

Глеб Иванов
В понедельник, 25 мая, мэр Киева Виталий Кличко провел в столичной мэрии две важные встречи: с исполнительным директором Ассоциации немецких городов Кристианом Шухардтом и министром по делам Европы Федеральной земли Гессен ФРГ Манфредом Пентцом. Он поблагодарил немецких друзей за всю помощь от начала полномасштабного вторжения.

Об этом Виталий Кличко рассказал в соцсетях.

Во время встречи с исполнительным директором Ассоциации немецких городов Кристианом Шухардтом мэр Киева отметил, что количество партнерств между украинскими и немецкими муниципалитетами постоянно растет.

"И эти партнерства существуют не формально, а приносят реальные результаты. Благодаря проектам при поддержке Engagement Global и немецких городов наши общины получают ресурсы для восстановления после российских массированных атак", – отметил Кличко.

Столичный голова поблагодарил немецкую сторону за помощь, которую оказали зимой и столице, и всей Украине, которые пережили самый сложный холодный сезон за время широкомасштабной российской агрессии против нашего государства. Стране помогло выстоять большое количество генераторов, техники, оборудования, переданные городами Германии.

Кличко провел в столичной мэрии две важные встречи: с исполнительным директором Ассоциации немецких городов Кристианом Шухардтом

"Важно, что Ассоциация городов Украины и Ассоциация немецких городов сотрудничают системно. Постоянный обмен опытом с партнерами и их поддержка помогают Киеву и Украине чувствовать себя частью большой европейской семьи", – отметил Виталий Кличко.

Также мэр Киева встретился в столичной мэрии с Министром по делам Европы Федеральной земли Гессен ФРГ Манфредом Пентцом. Они обсудили ситуацию в Киеве и Украине.

"Рассказал, как столица живет и работает, преодолевая вызовы войны и сокрушительные атаки врага", – отметил мэр Киева.

По словам Кличко, федеральная земля Гессен заинтересована в развитии партнерства и сотрудничества с Киевом и другими общинами Украины.

"Министр предложил организовать учебные поездки по обмену опытом для представителей органов местного самоуправления Украины. Для развития местного самоуправления, определения проектов для укрепления наших общин, для дальнейшего сотрудничества и помощи партнеров в восстановлении Украины", – рассказал Виталий Кличко.

