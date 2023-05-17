Кличко встретился с делегацией американской организации RDI, активно помогающей Украине. Фото

Глава Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко встретился с делегацией американской некоммерческой организации The Renew Democracy Initiative (RDI) во главе с Президентом правления и бывшим сенатором США Гайди Гайткемп. Встреча прошла в столичной мэрии

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы. В ходе встречи обсудили дальнейшую помощь Украине и Киеву.

"Я благодарю за вашу поддержку и помощь. Знаю, что с начала полномасштабного вторжения России RDI предоставила более $7 млн для обеспечения гуманитарных потребностей в Украине. Эти средства были направлены на строительство 50 модульных домов для вынужденных переселенцев. В Буче, Николаеве, Кривом Роге профинансировали "Установка мобильных установок для очистки воды. Сейчас планируете установить такое оборудование в Макарове. Это действительно помощь для нас, - отметил глава Ассоциации городов Украины. - Спасибо и за четыре тысячи бронежилетов, которые спасают жизнь наших защитников на фронте. Знаю и о вашем сотрудничестве с волонтерскими организациями. В частности с фондом "Вернись живым". А также - за постоянные консультации наших военных", - сказал Виталий Кличко.

Он подчеркнул, что столица Украины остается целью номер один для врага. Агрессор постоянно атакует город с воздуха. Приоритетом для киевской власти является обеспечение бесперебойной работы городских служб по предоставлению качественных услуг в это сложное время. В частности это касается работы общественного транспорта, медицинских учреждений, коммунальных служб и обеспечения функционирования критической инфраструктуры.

Также столичные власти работают над модернизацией системы оповещения, стараются сделать город максимально комфортным и безопасным для людей.

"И эта война показала, что новые стратегии и новые знания могут помочь побеждать на поле боя большую "варварскую орду". Ваш опыт в разных сферах – огромный. Спасибо вам, что используете его для помощи украинцам. И уверен, что эта встреча поможет в нашем дальнейшем сотрудничестве. В частности, также и по усовершенствованию системы безопасности Киева", – подчеркнул мэр столицы.

Кличко подчеркнул, что важной задачей сегодня является дальнейшее воплощение демократических реформ в Украине, развитие эффективного партнерства между властью и гражданским обществом, усиление местного самоуправления – для восстановления страны и столицы, успеха Украины.