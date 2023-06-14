Кличко вручил талантливым детям столицы творческие стипендии Киевского городского головы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко вручил в столичной мэрии творческие стипендии Киевского городского головы талантливым детям – учащимся заведений художественного образования столицы. Все они лауреаты международных и всеукраинских конкурсов.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра столицы.

Именную творческую стипендию лауреатам международных и всеукраинских конкурсов столичная власть основала в 1997 году. Впервые стипендии были вручены 1 июня – в Международный день защиты детей, и это стало традицией.

"Каждый год вручали по традиции 1 июня. Но в этом году именно в День защиты детей произошла трагедия. Во время обстрела российскими варварами у укрытия в Деснянском районе столицы погибли люди. В том числе один ребенок. Поэтому наша с вами встреча тогда не состоялась, и мы встречаемся Сегодня, – отметил мэр Киева. – В 1997 году в столице установили 45 стипендий по 300 гривен.Постепенно их количество и размер увеличивались.Уже почти десять лет ежегодно 75 детей-киевлян получают стипендии в размере 1000 гривен.В этом году на получение стипендии были представлены 119 кандидатов от 43 художественных учебных заведений города", – сказал Кличко.

Он отметил, что отбор кандидатур стипендиатов – нелегкое дело. Ведь, несмотря на войну и сложные обстоятельства, юные киевляне – хореографы, вокалисты, инструменталисты, художники смогли достойно представить Украину на многочисленных всеукраинских и международных конкурсах. В частности, в Польше, Испании, Черногории, Грузии, Австрии и других странах.

"Тем самым вы показали не только стремление совершенствовать собственное мастерство, но и непоколебимую веру в нашу Победу, в силу и славу Украины. Знайте: мы гордимся вами! Всячески поддерживаем и помогаем!", - подчеркнул Виталий Кличко.