Кличко вручил переселенцам ордера и ключи от квартир для временного проживания

Мэр Киева вручил ордера и ключи от новых квартир внутренне перемещенным лицам для временного проживания. Жилье является собственностью территориального общества столицы и предоставляется бесплатно.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

"Первые 37 квартир для внутренне перемещенных лиц уже введены в эксплуатацию и готовы принять людей на временное проживание. Квартиры являются собственностью территориального общества Киева и предоставляются бесплатно вынужденным переселенцам. Город уже закупил 113 таких квартир. Их общая площадь около 6 тысяч кв м, а суммарная стоимость – почти 230 млн грн", – отметил мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, на сегодняшний день 810 семей внутренне перемещенных лиц нуждаются в жилье для временного проживания. Больше всего таких людей – в Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах столицы.

Мэр Киева подчеркнул, что обеспечение жильем внутренне перемещенных лиц – важный вопрос для города. Ведь в столице с 24 февраля 2022 года уже зарегистрировались около 266 тысяч ВПЛ. А начиная с 2014 года – в общей сложности почти 400 тысяч человек, вынужденных покинуть свои дома из-за варварской агрессии России. Около 15 тысяч из них – люди с инвалидностью и более 65 тысяч – пенсионеры.

Сегодня 26 июля ключи от нового жилья вручили двум семьям. Это семья Оксаны из Славянска Донецкой области. Семья состоит из 6 человек: трое маленьких детей и родители с инвалидностью. Также жилье получила семья Александра и Ольги из Мариуполя. Супруги воспитывают сына, который с детства имеет инвалидность. Александр – член добровольческого формирования территориального общества Киева. Также с ними проживают родители.