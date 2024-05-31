Кличко вручил ордера на квартиры в Киеве детям-сиротам и лишенным родительской опеки

Мэр Киева Виталий Кличко в столичной мэрии вручил 24 ордера на получение жилья киевлянам – детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки. До конца года еще 54 квартиры для киевлян этой категории будут введены в эксплуатацию.

Об этом сообщила пресс-служба городского головы столицы.

"Обеспечение киевлян – детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки жильем – это часть нашей совместной работы по поддержке уязвимых категорий населения. И мы находим возможность помогать даже в этих сложных военных условиях. Теперь эти люди будут иметь возможность на лучшие и комфортные условия жизни, – отметил мэр столицы. – До конца этого года еще 54 квартиры будут введены в эксплуатацию. И мы сможем выдать еще ордера. Дополнительно в 2024 году мы уже приобрели 34 квартиры в новом доме, который будет введен в эксплуатацию в начале следующего года", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что на конец прошлого года на внеочередном квартирном учете состояли почти 500 киевлян среди детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. И каждый год их количество растет на 15-20%.