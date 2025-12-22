Кличко вручил награды столичным энергетикам, которые четвертый год работают в условиях войны. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил столичных энергетиков с профессиональным праздником. Он вручил награды от города специалистам КП "Киевтеплоэнерго" и ДТЭК Киевские электросети, которые обеспечивают устойчивый энергетический фронт, чтобы у киевлян были свет, тепло, вода.

Видео дня

Об этом глава столицы рассказал в своем Telegram.

"Четвертый год, в условиях войны и ракетных обстрелов, преодолевая риски и новые испытания, энергетики демонстрируют высокий уровень профессионализма и преданности своему делу", – написал Кличко.

Он отметил, что за время полномасштабной войны враг нанес почти три десятка ракетных и дроновых ударов, целью которых была энергосистема Киева.

"Нагрузка, с которой сегодня работают киевские энергетики увеличилась колоссально: они преодолевают последствия массированных ударов, обеспечивают выполнение плановой работы и воплощают масштабные проекты для укрепления и модернизации энергосистемы столицы", – отметил мэр.

Кличко напомнил, что несмотря на трудности и вызовы, Киев планово начал отопительный сезон и продолжает наращивать энергетический резерв, восстанавливая поврежденное оборудование и внедряя новые технологии.

Кличко добавил, что несмотря на трудности и вызовы, Киев планово начал отопительный сезон. Продолжает наращивать энергетический резерв, восстанавливает поврежденное оборудование и внедряет новые технологии.

Поблагодарил многотысячный коллектив столичных работников энергетической сферы. Всем, кто сейчас работает, и тем, кто сегодня защищает нашу страну в рядах военных.