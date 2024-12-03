Кличко в Киеве встретился с мэром Вильнюса Бенкунскасом

Мэр столицы Виталий Кличко встретился с мэром города-побратима Киева – Вильнюса, Валдасом Бенкунскасом и делегацией столицы Литвы, посетившими Киев.

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Об этом сообщила пресс-служба городского совета Киева.

"Мне очень приятно поздравлять в Киеве настоящих друзей. Отношения между нашими городами всегда были партнерскими и базировались на поддержке и уважении друг друга. Еще в 1991 году между столицами Украины и Литвы был подписан договор о сотрудничестве и развитии дружеских и деловых отношений, отметил мэр Киева.

Когда в Украине началась полномасштабная война, Литва одна из первых пришла на помощь.

"В частности, благодаря генераторам, зарядным станциям и другой помощи, которую вы передавали все это время, мы можем обеспечивать объекты критической инфраструктуры энергией во время чрезвычайных ситуаций после воздушных атак. Недаром Вильнюсу было присвоено почетное звание "Город-спаситель" – за весомую помощь городской власти и жителей литовской столицы Украины с первых дней военной агрессии России", – отметил Кличко.

Мэр Киева напомнил, что Вильнюс с начала полномасштабного вторжения приютил более 30 тысяч граждан Украины, спасавшихся от войны. Это 6-7% населения литовской столицы.

"В соответствии с решением Вильнюсского городского совета, украинцы, вынужденно покинувшие свои дома, имеют право бесплатно пользоваться общественным транспортом, посещать культурно-образовательные учреждения, получать медицинскую помощь в таком же порядке, как и граждане Литвы", – сказал Виталий Кличко.

Он поблагодарил руководство и общину Вильнюса за всестороннюю поддержку и помощь. И выразил уверенность, что Киев и Вильнюс и дальше продолжат эффективное сотрудничество – и в экономической сфере, и в восстановлении наших городов и поселков, и в культурной сфере.

Мэры Киева и Вильнюса почтили память Героев-защитников, возложили цветы к Мемориалу павшим киевлянам-защитникам – на перекрестке улицы Грушевского и Петровской аллеи. А также прогулялись по "стекольному мосту", Владимирской горке и Михайловской площади.

Отметим, что с начала полномасштабной войны Вильнюс передал Киеву, в том числе 20 генераторов, газовые плиты с баллонами, аккумуляторные батареи, зарядные устройства, фонарики, термоодежду и другую помощь.