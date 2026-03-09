Кличко в Киеве встретился с главой Осло Анне Линдбу

В мэрии Киева состоялась встреча с мэром Осло Анне Линдбу.

О событии сообщил мэр Виталий Кличко.

"Между Киевом и Осло установлены официальные связи в 2022 году. Тогда, во время Киевского инвестиционного форума в Брюсселе, мы подписали Соглашение о взаимопонимании. И эта договоренность заложила основу для взаимовыгодного сотрудничества между нашими столицами", – отметил Кличко.

Он поблагодарил мэрию и общину Осло за поддержку и помощь во время широкомасштабной войны.

"Отдельно благодарен за внимание к вопросу энергетической безопасности Киева. А именно за проведенные консультации с муниципальной энергетической компанией Hafslund и энергетической ассоциацией REN о возможностях поддержки Украины. В ближайшее время из Осло в Киев прибудут генераторы", – добавил мэр украинской столицы.

Кличко отметил, что ценит готовность Осло рассмотреть возможность финансового участия в создании открытого пространства для спортивной и физической реабилитации ветеранов при городском центре реабилитации и паллиативной помощи.

"Убежден, что визит мэра столицы Норвегии будет способствовать новому этапу эффективного сотрудничества между Киевом и Осло", – сообщил мэр Киева.