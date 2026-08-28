Кличко в Киеве наградил медалями семьи погибших украинских героев. Фото

Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, свободу и территориальную целостность страны, мэр Киева Виталий Кличко вручил семьям павших героев медали "Честь. Слава. Государство".

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Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram. Среди тех, кого сегодня отметили, – Андрей, которому на момент гибели исполнился всего 21 год.

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"Владимиру, самому старшему из героев, которых мы чествовали, было 64 года. С 2015 года он был волонтером: собственноручно изготавливал печки и доставлял их украинским защитникам на передовую. А с началом полномасштабного вторжения – одним из первых присоединился к защите Украины. Такие разные по возрасту, жизненному опыту и судьбам, они имели одно общее – готовность защищать свою страну. Мы помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь. И заботимся о тех, кто потерял родных и близких – отважных защитников Украины", – сообщил Кличко.

Мэр напомнил, что для семей погибших военнослужащих в Киеве действует отдельная система городской помощи. Это материальная поддержка детей и нетрудоспособных родителей, бесплатный проезд в общественном транспорте, оздоровление детей в сопровождении взрослого, санаторно-курортное лечение и другие социальные услуги.

Память погибших защитников в Украине чтят ежегодно 29 августа. Эта дата связана с Иловайской трагедией 2014 года, когда российские войска нарушили договоренность о безопасном выходе украинских военных из окружения.