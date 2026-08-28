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Кличко в Киеве наградил медалями семьи погибших украинских героев. Фото

Мария Шевчук
Кияни
2 минуты
1,8 т.
Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших героев
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Накануне Дня памяти защитников Украины, погибших в борьбе за независимость, свободу и территориальную целостность страны, мэр Киева Виталий Кличко вручил семьям павших героев медали "Честь. Слава. Государство".

Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram. Среди тех, кого сегодня отметили, – Андрей, которому на момент гибели исполнился всего 21 год.

Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших героев
Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев
Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев
Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев

"Владимиру, самому старшему из героев, которых мы чествовали, было 64 года. С 2015 года он был волонтером: собственноручно изготавливал печки и доставлял их украинским защитникам на передовую. А с началом полномасштабного вторжения – одним из первых присоединился к защите Украины. Такие разные по возрасту, жизненному опыту и судьбам, они имели одно общее – готовность защищать свою страну. Мы помним каждого и каждую, кто отдал свою жизнь. И заботимся о тех, кто потерял родных и близких – отважных защитников Украины", – сообщил Кличко.

Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев
Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев

Мэр напомнил, что для семей погибших военнослужащих в Киеве действует отдельная система городской помощи. Это материальная поддержка детей и нетрудоспособных родителей, бесплатный проезд в общественном транспорте, оздоровление детей в сопровождении взрослого, санаторно-курортное лечение и другие социальные услуги.

Мэр Киева вручил от имени столицы медали «Честь. Слава. Государство» семьям погибших Героев

Память погибших защитников в Украине чтят ежегодно 29 августа. Эта дата связана с Иловайской трагедией 2014 года, когда российские войска нарушили договоренность о безопасном выходе украинских военных из окружения.

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