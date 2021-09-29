Кличко – в годовщину трагедии Бабьего Яра: эти страшные страницы истории нужно помнить каждый день

Мэр Киева Виталий Кличко в среду, 29 сентября, почтил память и возложил цветы к памятнику жертвам Бабьего Яра. Он отметил, что об этой трагедии стоит вспоминать не только в памятные даты, но и каждый день и не замалчивать, как это делали в Советском союзе.

Мэр столицы напомнил, что в этом году страшному преступлению против человечества исполняется 80 лет, передает пресс-служба.

"Мы вспоминаем более 100 тысяч жертв Бабьего Яра и тысячи Праведников, которые, спасали невинных людей, несмотря на угрозу своей жизни. Бабий Яр – это страшный символ Холокоста, нечеловеческой жестокости и ненависти. И об этих болезненных и страшных страницах истории нужно вспоминать не только накануне трагической даты, а помнить каждый день. Не замалчивать, как это делалось в советские времена. Рассказывать детям в школах, взрослым – на просветительских мероприятиях и в теле- и радиоэфирах, выставках. Делать все возможное, чтобы человечество больше никогда не повторяло ошибок прошлого", – подчеркнул мэр Киева.

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Он напомнил, что на днях на станции метро "Дорогожичи" открыли выставку "Зона отчуждения", посвященную памяти жертв трагедии Бабьего Яра.

"Именно такие мероприятия привлекают внимание и напоминают всем, что здесь произошло 80 лет назад. Напоминают нам о почти 100 тысячах невинных жертв, погибших в Бабьем Яру – евреев, украинцев, поляков, ромов. Среди них было много детей, женщин, пожилых людей, а также военнопленных", – подчеркнул мэр Киева.

Кличко отметил, что на месте массовых расстрелов должен быть создан Мемориал жертвам Бабьего Яра.

"Я надеюсь, в ближайшее время на месте массовых расстрелов, будет создан Мемориал, который будет напоминать о тех страшных событиях. Ведь до сих пор ничего не было сделано для увековечения памяти почти 100 тысяч людей, которых уничтожили в Бабьем Яру", – сказал Виталий Кличко.