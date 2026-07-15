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Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, способствующих развитию столицы. Фото

Мария Шевчук
Кияни
3 минуты
1,0 т.
Мэр столицы наградил киевлян, способствующих развитию столицы
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Мэр Киева Виталий Кличко по случаю Дня украинской государственности вручил государственные награды и почетные звания Украины, в частности "Мать-героиня" и "Почетный гражданин города Киева", киевлянам, которые своим трудом и гражданской позицией вносят весомый вклад в развитие столицы и Украины.

Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram.

Кличко к Дню украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы

"Символично, что именно Киев – город с более чем полуторатысячелетней историей — является местом, где зародилась украинская государственность. Именно здесь формировались традиции государственного строительства, закладывались основы нашей культуры, духовности и национальной идентичности", – написал Кличко.

Кличко ко Дню украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы
Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы

Он добавил, что сегодня Украина переживает один из самых сложных периодов своей современной истории.

"Украинский народ вновь отстаивает свое право жить свободно, самостоятельно определять свой путь, строить сильное европейское государство. И именно сегодня украинская государственность – это ежедневная ответственность каждого из нас. Это мужество наших воинов, которые защищают Украину на передовой. Это стойкость украинских городов и общин. Это труд всех, кто обеспечивает жизнь столицы и страны в условиях войны", – отметил Кличко.

Кличко ко Дню украинской государственности наградил киевлян, которые помогают развитию столицы
Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы

Мэр отметил, что Киев ежедневно доказывает свою силу, сплоченность и непоколебимость. Несмотря на все вызовы, столица живет, работает, помогает фронту, поддерживает людей, восстанавливается и развивается.

"И в этом заключается истинный смысл украинской государственности. Не только помнить свою историю, но и продолжать творить её своими делами", – пояснил Кличко.

Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы
Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы
Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, которые способствуют развитию столицы
УкраинаКиевВойна в УкраинеукраинцынаградаДень украинской государственностиВиталий Кличко
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