Кличко в День украинской государственности наградил киевлян, способствующих развитию столицы. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко по случаю Дня украинской государственности вручил государственные награды и почетные звания Украины, в частности "Мать-героиня" и "Почетный гражданин города Киева", киевлянам, которые своим трудом и гражданской позицией вносят весомый вклад в развитие столицы и Украины.

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Об этом глава столицы сообщил в своём Telegram.

"Символично, что именно Киев – город с более чем полуторатысячелетней историей — является местом, где зародилась украинская государственность. Именно здесь формировались традиции государственного строительства, закладывались основы нашей культуры, духовности и национальной идентичности", – написал Кличко.

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Он добавил, что сегодня Украина переживает один из самых сложных периодов своей современной истории.

"Украинский народ вновь отстаивает свое право жить свободно, самостоятельно определять свой путь, строить сильное европейское государство. И именно сегодня украинская государственность – это ежедневная ответственность каждого из нас. Это мужество наших воинов, которые защищают Украину на передовой. Это стойкость украинских городов и общин. Это труд всех, кто обеспечивает жизнь столицы и страны в условиях войны", – отметил Кличко.

Мэр отметил, что Киев ежедневно доказывает свою силу, сплоченность и непоколебимость. Несмотря на все вызовы, столица живет, работает, помогает фронту, поддерживает людей, восстанавливается и развивается.

"И в этом заключается истинный смысл украинской государственности. Не только помнить свою историю, но и продолжать творить её своими делами", – пояснил Кличко.