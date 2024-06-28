Кличко в День Конституции: Украина победит и будет свободным и сильным государством

Украинцы веками стремились к демократическим свободам и независимости для своей страны и будущая победа в российско-украинской войне поможет защитить эти ценности.

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Об этом мэр Киева Виталий Кличко заявил в поздравлении с Днем Конституции Украины, опубликованном на его Telegram-канале.

"Первая украинская Конституция была издана еще в 1710 году. В тот же год Россия начинала очередную войну. Украинцы же стремились к демократическим свободам и независимости. Более трехсот лет спустя российские убийцы так и не понимают этих понятий и продолжают попытки уничтожить украинцев и их государство", – отметил мэр столицы.

Он отметил, что украинцы "как и много лет назад" продолжают борьбу за "существование, свободу, за право жить в независимом и демократическом государстве".

"Сегодня, как никогда, украинцы осознают важность Конституции и закрепленных в ней прав и обязанностей. Украина устоит и победит! И будет свободным, сильным и успешным демократическим государством", – написал Кличко.