Кличко сообщил об открытии движения на обновленной части Большой кольцевой дороги Киева

В Киеве возобновили автомобильное движение по обновленной части Большой кольцевой дороги от Одесской площади до улицы Ватутина. В последний раз ее капитально ремонтировали 46 лет назад.

Об этом мэр столицы Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook. Он отметил, что все время там только заделывали ямы, однако теперь она отстраивается заново (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Город продолжает обновлять Большую кольцевую дорогу. Уже открыли движение на обновленной части дороги от Одесской площади до улицы Ватутина. Это – один из участков, который столица недавно получила на свой баланс от области. На чем город настаивал давно, чтобы начать ремонт. Ведь десятилетиями там только заделывали ямы. Последний раз дорогу капитально ремонтировали 46 лет назад! Теперь эта часть "уставшей" дороги – почти три километра шестиполосной магистрали – отстраивается практически заново", – сообщил Кличко.

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На участке Большой кольцевой уложили два слоя асфальта. Также установили светофоры и 105 опор для современной системы наружного освещения. Обустроят новые тротуары, велодорожки, благоустройство прилегающей территории. Капитальный ремонт включает в себя установку барьерного ограждения и 8 современных павильонов ожидания на остановках общественного транспорта. Полностью завершить этот объект город планирует в следующем году.

Кроме того, в рамках капремонта Кольцевой дороги приступили к капремонту улицы Лятошинского. На ней устроят велосипеды, зоны для парковки автомобильного транспорта, установят новую сеть наружного освещения. Параллельно идет и средний ремонт другого участка дороги – от Столичного шоссе до разворота вблизи АЗС "ОККО".