Кличко сообщил о выздоровлении от Омикрона

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что выздоровел от опасного штамма COVID-19. Тест на антиген и ПЦР-тест, которые мэр столицы сделал 21 января, показали негативный результат.

Об этом Кличко написал в Telegram-канале. Мэр Киева поделился опытом преодоления Омикрона.

"Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры. Поэтому, если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест. В минувшие выходные сделал его дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу . ПЦР подтвердил COVID-19", – рассказал Виталий Кличко.

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Он подчеркнул, что имеет две прививки против наковыля, поэтому течение болезни было несложным и непродолжительным.

"Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого уехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", – подытожил Кличко.

Он также добавил в свой пост сундуки результатов тестов.