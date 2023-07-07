Кличко рассказал о подготовке Киева к следующему отопительному сезону

Киев готовится к следующему отопительному сезону, учитывая опыт пережитой зимы в условиях военного положения. Городские службы восстанавливают поврежденную инфраструктуру, осуществляют плановые и ремонтные работы.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"На сегодняшний день уже провели гидравлические испытания более половины теплосетей Киева. Аварийные бригады "Киевтеплоэнерго" устранили более 1200 повреждений трубопроводов. Еще 3,3 тысячи эксплуатационных повреждений сетей работники КП устранили с апреля текущего года, отметил мэр Киева. – Также гидравлические испытания проводят на теплоисточниках. Эти работы необходимы для того, чтобы выявить возможные поломки или повреждения и устранить их до начала отопительного периода", – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что "Киевтеплоэнерго", даже в условиях военного положения, не прекращает производить замену тепломагистрали диаметром 530 мм на Виноградаре. Сложность заключалась в том, что магистраль была проложена более 50 лет назад непосредственно под дорожным полотном на проспекте Василия Порика с 6 полосами автомобильного движения.

Чтобы избежать перекрытия проспекта и усложнения движения транспорта в столице, участок длиной 130 метров был переведен под асфальтное покрытие. Новый трубопровод проложили в специальные гидроизолированные футляры. Их используют, чтобы оградить сеть от нагрузок через движение транспорта в местах с интенсивным трафиком. Замена этого участка теплосети позволит повысить надежность поставки тепла и горячей воды почти для 200 зданий. Из них более 140 – это жилые дома.

Виталий Кличко отметил, что сегодня коммунальным службам приходится работать в сложных условиях – меньшим количеством специалистов. Поскольку многие из них служат в ВСУ и защищают Украину на передовой.

Также на жизнеобеспечении столицы сказывается ситуация с попытками дестабилизировать систему управления городом – когда на предприятиях критической инфраструктуры продолжаются многочисленные обыски, их руководители постоянно на допросах. А главы двух департаментов – ЖКХ и Муниципальной безопасности – находятся под круглосуточным домашним арестом.