Кличко проверил бомбоубежища на Борщаговке. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко продолжает лично инспектировать укрытие города. Во вторник, 6 июня, он посетил Борщаговку, где работала комиссия.

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Об этом глава КГГА сообщил в своем Telegram-канале и обнародовал соответствующее видео.

Городской голова отметил, что по состоянию на сегодняшний день по данным комиссии, примерно 37% укрытий находятся в неудовлетворительном состоянии, еще до 10% нет свободного доступа.

"Большая часть из них – это помещения, которые находятся в частной собственности или аренде. Поэтому парламент должен, наконец, законодательно установить ответственность, в том числе и уголовную для частных балансодержателей", – подчеркнул Кличко.

В то же время, мэр Киева рассказал о бомбоубежищах, которые посетил в Святошинском районе. Одно из них было надлежаще обустроено, но отсутствовало на карте укрытий. Это уже успели поправить.

"Осмотрел несколько укрытий. Одно из них – много лет было ведомственным хранилищем. Но район взял его на баланс, надлежаще обустроил и люди туда ходят во время тревог. Чтобы о нем знали не только местные, укрытие сегодня уже добавили на карту.

В школе неподалеку – очень хорошее укрытие, где и учебный процесс может происходить, и есть комната для взрослых, которые во время тревоги пришли в учебное заведение", – рассказал Виталий Кличко.