Кличко провел в мэрии дипломатический прием по случаю Нового года и Рождества

Мэр Киева Виталий Кличко провел в столичной мэрии дипломатический прием по случаю грядущего Нового года и Рождества. Мэрию Киева посетили представители дипломатического корпуса, религиозных конфессий, народные депутаты, представители столичной власти.

"Откровенно поздравляю всех уважаемых гостей! Я рад возможности пообщаться и поздравить вас с грядущим Новым годом и Рождеством Христовым. Ведь последний раз в таком кругу мы собирались два года назад, – сказал Кличко. – Почти два года мир живет в новой реальности – в условиях пандемии и кризиса, который он повлек за собой, и, конечно, эта ситуация второй год подряд отражается на жизни каждого из нас.На жизни нашего города и страны. медицину и другие критически важные отрасли – Чтобы удержать ситуацию Чтобы сохранить здоровье и жизнь киевлян Чтобы поддержать бизнес Этот год был непрост и для Киева, и для всей страны И для мира Но мы не опускали рук и продолжили менять наш город", – подчеркнул мэр Киева.

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Да, по словам Виталия Кличко Киеву есть чем гордиться. В этом году в столице была принята Экологическая стратегия города до 2030 года. На финальном этапе доработки проект Генерального плана города. В столице продолжают ремонтировать и строить дороги, больницы, школы и сады, зоны отдыха. Обновлять общественный транспорт, оборудовать велодорожки, современное уличное освещение.

"В этом году мы открыли новую современную энергоэффективную школу, пристроили еще один учебный корпус в другую школу. А также открыли 3 новых детских сада. И четвертый откроем до конца года. Обновили несколько важных общественных пространств – частности, Пейзажную аллею и Арсенальную площадь. Разработали новую парковочную стратегию города. И мы в дальнейшем будем делать все, чтобы развивать наш город, делать его настоящей европейской столицей. И не собираемся сбавлять темпы! Это я ответственно говорю", – отметил Кличко.

В планах на следующий год – обновление подвижного состава общественного транспорта. Продолжение строительства новых станций метро на Виноградаре, достройка Подольско-Воскресенского мостового перехода, ремонт и обустройство новых зон для отдыха, строительство и обновление школ и садов.

Виталий Кличко поблагодарил представителей дипломатического корпуса, религиозных конфессий, народных депутатов, представителей столичной власти за помощь и поддержку, за веру в Киев и его перспективы и вклад в происходящие в столице изменения.

"Мы ценим ваши инициативы и участие во многих проектах. Мы рады и помогаем каждому иностранному инвестору. И надеюсь, что наше сотрудничество и в дальнейшем будет эффективным и успешным. Как мэр столицы хочу вас заверить, что всегда открыт для идей и предложений. И надеюсь, что вы в своих странах будете популяризировать Украину.Это очень важно для нас, – отметил мэр – Сегодня главная мечта каждого украинца – чтобы на нашей земле воцарился мир.Чтобы Украина стала сильным и успешным государством, в котором люди имеют достойную жизнь и благополучие "Мы рассчитываем на поддержку и помощь мирового сообщества. Особенно сегодня, когда более 150 тысяч войск российской армии сосредоточены у границ Украины. Когда нависла угроза дальнейшей агрессии против нашего государства. Для нас соблюдение норм международного права и основ демократии важны и определяют. Мы не хотим в российскую империю! И будем бороться за свою свободу, независимость Украины и ее европейское будущее", – подчеркнул Витал ей Кличко.

Он пожелал представителям дипломатического корпуса и всем присутствующим в канун Рождества и Нового года – здоровья, любви, вдохновения, сил, мира и исполнения мечтаний. А также провести праздники весело и уютно – с самыми близкими и родными людьми.

От имени дипломатического корпуса, по поручению дуаена дипломатического корпуса, Чрезвычайного и Полномочного Посла Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты в Украине г-на Антонио Газзанти Пульезе ди Котроне, на приеме выступил Чрезвычайный и .

"Мы все знаем, что управление Киевом, как и всеми мегаполисами в мире, особенно сложно и требует полной самоотдачи, особенно во время исторической фазы, в которой мы сейчас живем, непрерывно преодолевая много вызовов. Живем с чувством ответственности и солидарности в противодействии пандемии Не отступающая и создающая серьезные проблемы во многих сферах нашей жизни, несмотря на то, что вы решительно воплощаете амбициозные проекты для города и для улучшения качества жизни жителей столицы, – сказал Кристиан-Леон Цуркану – От имени дипломатического корпуса хочу поздравить вас и городскую администрацию с тем, что сделано сегодня и пожелать успехов в дальнейшей деятельности", – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Румынии в Украине господин Кристиан-Леон Цуркану.

В приеме приняли участие всего 65 дипломатических миссий и представительств. В частности, 50 послов иностранных государств.

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