Кличко призвал Зеленского не подписывать изменения в Госбюджет, которые заберут у Киева 8 млрд грн

Мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины с призывом не подписывать закон об изменениях в Госбюджет как нарушающий Конституцию и Бюджетный кодекс.

Об этом сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации

Речь идет о принятом Верховной Радой законопроекте № 13439-3 об изменениях в Госбюджет-2025.

В КГГА отметили, что документ предусматривает, что налог на прибыль предприятий в полном объеме будет зачисляться в государственный бюджет. Сейчас же 10% этого налога направляется в бюджет столицы.

"По расчетам, из бюджета Киева должны быть изъяты 8 млрд грн, которые предусмотрены в бюджете города на 2025 год. В частности, эти средства идут на финансирование образования, медицины, транспорта, реабилитацию военнослужащих и поддержку Вооруженных Сил Украины", – подчеркнул Кличко.

Он отметил, что такие изменения противоречат принципам самостоятельности и сбалансированности бюджетной системы, Конституции Украины и Закона "О столице".

Мэр призвал главу государства не подписывать закон и вернуть его в Верховную Раду на повторное рассмотрение.