Кличко призвал правоохранителей действовать исключительно в рамках закона, а не выполнять политические заказы

На фоне обысков в структурных подразделениях КГГА в конце минувшей недели мэр Киева Виталий Кличко обратился в правоохранительные органы. Он призвал их действовать исключительно в рамках закона, а не выполнять политические заказы.

Так он прокомментировал в эфире телеканала "Киев" обвинение в возможном хищении средств на строительстве Дегтяровского путепровода.

"В определении суда относительно проведения обысков говорится об уголовном производстве, сведения о котором были внесены в ЕРДР еще 14 июля 2022 года. То есть задолго до объявления тендера на определение исполнителя работ на путепроводе, проведенном в апреле 2023 года. А подали это так и распространили информацию, что обыски связаны с якобы возможным хищением во время строительства Дегтяровского путепровода, то есть делается все, чтобы громко заявить, обвинить, а потом – как будет, что свидетельствует о предвзятом отношении и действиях правоохранителей, поэтому я обращаюсь в правоохранительные органы. действовать исключительно в рамках закона, а не любыми способами выполнять политические заказы», – подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр Киева сообщил, что подрядчику, который ремонтирует путепровод, выдали только аванс в начале реконструкции – в сумме 14 млн грн для подготовительных работ на разборку путепровода и обустройство строительной площадки. Все остальные работы подрядчик пока что делает за свой счет.

Пока на объекте уже выполнили работ на сумму около 150 млн грн. В частности, разобрали старый путепровод, устроили 88 свай и 4 опоры. Также устраивают новый трамвайный путь длиной 550 метров, съезды-заезды и подходы к путепроводу.