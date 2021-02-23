Кличко призвал правительство передать Гостиный двор общине Киева

Мэр Киева Виталий Кличко во время заседания Киевского горсовета во вторник, 23 февраля, обратился к правительству с просьбой завершить передачу Гостиного двора общине города.

Об этом сообщили в пресс-службе главы города. Кличко отметил, что ситуация с Гостиным двором становится критической и выглядит как намеренное затягивание передачи объекта в собственность общины столицы.

"Такое впечатление, что кто-то хочет, чтобы здание развалилось, у меня нет другого объяснения после того, как город прошел все долгие процедуры, добился передачи объекта в государственную собственность. Остается один шаг – передача в коммунальную собственность. И тут вдруг Минкульт заблокировал то, чего так долго мы добивались с общиной Киева", – добавил мэр Киева.

Кличко подчеркнул, что пока продолжаются манипуляции отдельных государственных чиновников, здание Гостиного двора находится в аварийном состоянии. А город не может начать его реконструкцию.

"Я считаю такую позицию Министерства культуры безответственной и вредной! Правительство должно наконец поставить точку в этой эпопее!" – подчеркнул политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, на заседании Киевсовета 11 февраля, депутаты приняли обращение к Кабинету министров Украины о неотложной передаче здания Гостиного двора в коммунальную собственность общины столицы.