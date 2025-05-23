Кличко принял участие в презентации документального фильма 'Мы – Украина', снятого в сотрудничестве Киева и Брюсселя

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в презентации документального фильма "Мы - Украина", которая состоялась в Киевском Дворце детей и юношества. Фильм французского режиссера Фредерика Лаффона снимали в течение 3 лет полномасштабной войны. Эта кинолента о последствиях агрессии России против Украины, о жизни и буднях украинцев и о силе нашего сопротивления.

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Об этом Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"Фильм уже представили на мировых фестивалях документального кино в Берлине, Ньоне, Копенгагене. Сегодня мы увидели его в Киеве. Локацию для презентации ленты выбрали не случайно. Киевский Дворец детей и юношества - место детского творчества, таланта и силы новых поколений, ради которых мы боремся", - подчеркнул Виталий Кличко.

В презентации документального фильма "Мы - Украина" приняли участие представители дипломатического корпуса, аккредитованного в Украине, деятели культуры и люди, которые стали героями ленты.

Мэр Киева поблагодарил мэра Брюсселя Филиппа Клоза и Мари-Франс Ботт за дружбу, солидарность, за визиты в Киев в эти военные годы. За всю предоставленную нашей столице гуманитарную помощь. Выразил благодарность всей творческой команде фильма, украинским и бельгийским партнерам, актерам, а также команде Киевского Дворца детей и юношества за реализацию проекта.

"В центре этой ленты - люди. И сегодня, накануне Дня Киева, спасибо всем киевлянам, которые не сдаются, которые работают, творят, помогают. И не теряют веры в себя и в свою страну!" - сказал перед началом кинопоказа Виталий Кличко.