Кличко принял участие в открытии фестиваля "Звитяга Нескорених"

Фестиваль "Звитяга Нескорених" – соревнование патриотов, положивших свое здоровье во имя Украины, и является важным спортивным событием для страны в целом.

Об этом на открытии сказал мэр Киева Виталий Кличко, заявив, что гордится проведением события именно в столице Украины, передает пресс-служба мэра.

"Для меня большая честь дать старт соревнованиям Нескореним. Горжусь, что Киев принимает такое важное спортивное событие – соревнования патриотов, положивших свое здоровье во имя Украины. Сильных духом людей, которые через боль, изнурительную работу над собой, шаг за шагом идут к новым победам. У каждого из вас – свой подвиг и своя история. Вы – олицетворение силы и мужества. Вы – Непокоренные. Я благодарю за то, что вы выбрали спорт, стали примером для всех украинцев. Примером достоинства, устойчивости и патриотизма", – сказал Кличко.

Он отметил, что городские власти делают все возможное для популяризации спорта в Киеве и в Украине. Для создания условий, чтобы как можно больше людей могли заниматься спортом. В столице открывают новые и обновляют спортивные площадки и футбольные поля, стадионы, обустраивают зоны для активного отдыха.

Также Кличко напомнил, что Киев принимает много престижных международных соревнований. В частности, Финал Лиги Чемпионов, чемпионат мира по кикбоксингу, чемпионат Европы по пляжному футболу – это только часть спортивных событий за последние годы, которые произошли в столице.

"Да, сегодня, к сожалению, мы живем в других реалиях. Коррективы в большинство планов внесла мировой пандемия. Но мы продолжаем работать. И насколько возможно возвращать большие события и соревнования в нашем городе. Спасибо всем за участие в сегодняшних соревнованиях! И желаю мира, сил, успехов и побед! Спасибо каждому, кто прославляет Украину в спорте! И пусть в честной борьбе определятся те, кто этой осенью поднимет украинский флаг на Играх Воинов в Орландо!", – сказал Виталий Кличко.

В этом году в рамках проведения фестиваля "Звитяга Нескорених" состоится отбор в Национальную сборную команду, которая впервые представит Украину на международных мультиспортивных соревнованиях "Warrior Games 2021" ("Warrior Games Team Ukraine"), которые состоятся в городе Орландо, штат Флорида, США. В программу игр входит 12 видов спорта: стрельба из лука, гольф, стрельба, легкая атлетика, велоспорт, плавание, гребля на тренажерах, баскетбол на колясках, регби на колясках, пауэрлифтинг и волейбол сидя.

Отбор и подготовку сборной Украины 2021 осуществляет Министерство ветеранов Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина", Федерацией стронгмену Украины, БФ "Вернись живым" и при поддержки межправительственной рабочей группы.

Городская власть поддерживает организацию и проведение фестиваля "Звитяга Нескорених" третий год подряд и оказывает финансовую поддержку (1,5 млн. грн. ежегодно).

В 2021 году фестиваль "Звитяга Нескорених" проводят на территории Центрального стадиона Деснянского района и еще на нескольких спортивных локациях.

Среди участников соревнований – ветераны и военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы, Национальной полиции, Службы безопасности Украины. А также – ветераны добровольческих формирований, получившие ранения, которые были травмированы или заболели в результате выполнения служебных обязанностей в зоне боевых действий АТО/ООС или во время миротворческих операций с участием Украины с 1991 года.

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