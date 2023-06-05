Кличко принял онлайн-участие в третьем саммите Пакта свободных городов, который прошел в Варшаве

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие онлайн в третьем саммите Пакта свободных городов, состоявшемся в столице Польши. Руководители и представители европейских и украинских городов говорили о демократии как залоге развития общества и экономического прогресса.

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Об этом сообщила пресс-служба мэра Киева. В частности, речь шла об усилении местного самоуправления и децентрализации системы государственного управления, которые должны играть ключевую роль в процессе обновления демократии в современном мире.

"Для нас, украинцев, защита демократии – это не пустые слова или общая цель. Наше противостояние российской агрессии – это не только защита нашего суверенитета и территориальной целостности. Это – борьба за демократию, борьба за мир и стабильность в Европе. Мы защищаем наш европейский выбор. В его основе – демократические ценности и принципы, которые мы разделяем с ЕС и всем демократическим миром, – отметил мэр Киева. – Борьба Украины против российского нашествия – это также борьба за модель развития для Украины и всего региона Восточной Европы. Это борьба против варварских попыток России навязать нам и нашим соседям антидемократическую, тоталитарную систему. Мы решительно отвергаем путинское стремление "Back to the USSR". Мы видим наше будущее в мировом сообществе демократических государств", – подчеркнул Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что весь сложный опыт Украины после 1991 года, после восстановления украинской независимости, свидетельствует, что именно демократия является залогом развития общества и экономического прогресса. В частности, без такого базового демократического принципа, как верховенство права, невозможна эффективная борьба с коррупцией. А без этого, в свою очередь, невозможно создать благоприятную бизнес-среду и привлекательный инвестиционный климат.

Мэр Киева отметил, что именно желание видеть Украину демократической, сильной и экономически успешной двигало украинцами к народным революциям 2004-2005 и 2013-2014 годов. А ключевую роль в процессе обновления современной демократии должно сыграть местное самоуправление и децентрализация системы государственного управления и большинства сфер общественной жизни.

"Именно усилия местного самоуправления, местные инициативы, вовлеченность волонтеров и гражданского общества являются одним из решающих факторов, обеспечивающих украинское сопротивление российской агрессии!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что главное для украинцев и всего демократического мира – решительная победа Украины над путинской Россией. Но важно, чтобы Украина продолжала преобразование и необходимые реформы даже в условиях военного положения. От этого зависит успех ее послевоенного восстановления.

"Мы должны не просто восстановить страну, отстроить разрушенное агрессором. Мы должны создать фактически новую Украину – более эффективную, мощную и современную, а значит – действительно демократическую", – подчеркнул мэр столицы.

В третьем саммите Пакта свободных городов принимают участие руководители и представители 17 европейских и украинских городов. В частности, мэры Варшавы, Будапешта, Берлина, Братиславы, Праги, Милана, Гданьска, Львова, Бучи, Конотопа, представитель мэрии Харькова.

Напомним, Киев присоединился к Пакту свободных городов в сентябре 2022 года. Церемония подписания состоялась в Праге на саммите.

Пакт свободных городов – это открытый и прогрессивный городской альянс, начатый в 2019 году мэрами Варшавы, Будапешта, Праги и Братиславы. Европейские города сотрудничают в защите демократии, борьбе с коррупцией и популизмом, защите местного самоуправления и построении эффективного взаимодействия с национальными правительствами. А также реализуют совместные инициативы и проекты, адаптированные к потребностям отдельных городов.