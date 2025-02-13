Кличко примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности: с кем запланированы встречи

Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 14 по 16 февраля 2025 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Виталия Кличко.

В ходе мероприятия он, в частности, встретится с руководителем ведомства федерального канцлера Германии Вольфгангом Шмидтом, вице-президентом Бундестага Катрин Геринг-Экардт и группой ведущих депутатов Бундестага, министром иностранных дел Латвии Байбой Браже. Но с мэрами Мюнхена – Дитером Райтером и Варшавы – Рафалом Тшасковским.

Также запланированы переговоры с министром финансов Германии Йоргом Кукисом, министром обороны Эстонии Ханно Певкуром, спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и реконструкции Украины Пьером Эльброном и другими европейскими политиками.

В этом году главный фокус мероприятия будет сосредоточен на войне в Украине и ее влиянии на глобальную безопасность. В преддверии третьей годовщины полномасштабного вторжения России мировые лидеры, эксперты и дипломаты будут обсуждать дальнейшую поддержку Украины, возможности прекращения войны и перспективы европейской безопасности.

После участия в Мюнхенской конференции Кличко отправится в Брюссель, где 20 февраля в Европейском парламенте ему вручат Премию имени Павла Адамовича.

Эта награда является инициативой Европейского комитета регионов, города Гданьска и международной сети ICORN, которая чествует выдающийся вклад в укрепление демократии, защиту прав человека и гражданскую солидарность.

Получение Премии имени Павла Адамовича является важным международным признанием роли Киева как города, продолжающего борьбу за европейские ценности и демократию в условиях войны.

В Брюсселе запланированы встречи Кличко с президентом Европейского совета Антонио Костой. А также с мэром Брюсселя Филиппом Клозом – для обсуждения дальнейшего сотрудничества двух столиц и новых проектов, которые Киев и Брюссель планируют реализовать совместно.