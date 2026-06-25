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Кличко примет участие в Конференции по восстановлению Украины в Гданьске

Глеб Иванов
Кияни
1 минута
2,1 т.
Виталий Кличко с мэром Гданьска Александрой Дулькевич
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Мэр Киева Виталий Кличко в четверг, 25 июня, прибыл в Гданьск. На следующий день он примет участие в Конференции по восстановлению Украины URC-26.

Об этом мэр столицы сообщил в соцсетях. Он рассказал, с кем планирует встретиться в ходе конференции.

"Приехал в Гданьск. Завтра на конференции URC вместе с мэром Гданьска Александрой Дулькевич, украинскими и польскими чиновниками, представителями крупного бизнеса приму участие в дискуссии "Восстановление несмотря на войну — будущее, которое создаем уже сегодня", — сообщил мэр Киева.

По словам Виталия Кличко, он также планирует встретиться с немецкими политиками, руководством ЕБРР, ООН-Хабитат, представителями иностранного бизнеса.

Скриншот
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Редакционная политика