Кличко приехал на место разрушенного дома в Соломенском районе, где погиб ребенок: фото и видео

В результате утренней атаки на Киев в Соломенском районе погибла 12-летняя девочка, еще несколько человек получили ранения. На место трагедии прибыл городской голова Киева Виталий Кличко, который рассказал о масштабах разрушений и помощи пострадавшим.

О происшествии информирует корреспондент OBOZ.UA с места событий.

По словам Кличко, подтверждена гибель трех человек. Для пострадавших жителей работают штабы, где можно получить информацию о восстановлении жилья и необходимую поддержку.

"В результате этой очередной атаки врага пострадали 6 районов. Самые большие повреждения в Соломенском районе, где мы находимся. К сожалению, есть погибшие. На данную минуту мы имеем информацию о трех погибших. Также пять человек находятся в больницах, 8 человек получили амбулаторную помощь", – сообщил Виталий Кличко.

По словам городского головы, на месте работают штабы для помощи пострадавшим.

"Если у вас есть повреждения, обращайтесь в штабы, которые развернуты в каждой из локаций. Мы сможем предоставить всю дополнительную информацию относительно помощи, возмещения, восстановления этих домов, восстановления окон", – обратился к киевлянам Виталий Кличко.

Подробности российской атаки на столицу

Как ранее сообщал OBOZ.UA, российские войска 28 сентября атаковали Киев и область. Тревога в столице из-за угрозы российских ударных дронов была объявлена еще около 01:30 ночи. А примерно через три часа после этого в Киеве начала работать ПВО.

В столице сообщается о последствиях атаки в нескольких районах. Фиксируются последствия вражеских ударов и в пристоличном регионе: там также пострадали десятки людей, повреждены дома и хлебозавод. В Соломенском районе обломки упали на крышу пятиэтажки: дом частично разрушен, на верхних этажах вспыхнул пожар, его удалось локализовать. В этом же районе обломки упали во двор жилого дома. Пожар вспыхнул в здании Института кардиологии и нежилой двухэтажке.

