ВСУ одержали историческую победу над российской армией в битве за Киев, – Бутусов

Вооруженные силы Украины одержал историческую победу над российскими оккупантами в битве за Киев. На 36-й день войны наступил переломный момент.

Такое мнение в Facebook высказал журналист Юрий Бутусов. При этом он отметил, что впереди все равно еще жестокая и длительная война.

"Одержана историческая победа Вооруженных сил Украины над российской армией в битве за Киев. 31 марта – стратегическое поражение Путина, переломный момент на 36-й день войны. Да, впереди еще много боли, крови, жертв, преданности, пота и слез, и впереди нужно сделать гораздо больше работы, чем мы сделали сейчас. Война будет жестокой и продолжительной. Бои на киевском направлении будут продолжены. Но враг отброшен с Житомирской трассы, и значит – угроза окружения столицы устранена силой украинского оружия", – написал Бутусов.

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По словам журналиста, противник откатывается на север. А это значит, что могут начать убегать и войска восточнее столицы Украины.

Бутусов также пояснил, что устранение угрозы окружения столицы Украины развязывает руки украинскому командованию, и позволяет маневрировать резервами на других оперативных направлениях. Теперь Киеву грозят, прежде всего, обстрелы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение 31 марта российские оккупанты отвели от Киева почти 700 единиц техники. Они отошли в сторону населенного пункта Иванков, в сторону белорусской границы.

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