Кличко поздравил украинских журналистов с профессиональным праздником. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил с профессиональным праздником всех украинских журналистов. Он подчеркнул, что они всегда на передовой в освещении событий – в мирное время и в этой варварской войне.

Видео дня

Поздравление Кличко обнародовал на своей странице в Facebook.

"Поздравляю с профессиональным праздником всех украинских журналистов! Вы всегда на передовой – и в освещении событий в мирное время и в этой варварской войне. И многие ваши коллеги пошли защищать Украину с оружием в руках. С начала широкомасштабной войны в Украине погибли 63 работника медиа. Ваши коллеги отдали жизнь за свободу и независимость нашего государства.И в тяжелых боях на фронте, и были убиты, как гражданские жертвы, а 14 погибли – освещая эту варварскую войну, чтобы мир видел, как Россия уничтожает Украину (из них 6 – иностранных журналистов) )", – отметил мэр Киева.

Кличко сегодня заехал на телеканал "Киев", чтобы лично поздравить журналистов канала, 20 сотрудников которого были мобилизованы в ряды ВСУ, двое из них погибли, двое раненых лечатся, 16 продолжают защищать Украину на фронте.

"Тысячи украинских журналистов держат сегодня информационный фронт. Показывают, что происходит в Украине, на фронте. А также – как живет и защищается столица, как работают ее специалисты, чтобы обеспечить функционирование всех служб города. Это очень важно! Большая вам благодарность, уважаемые журналисты ! Вы тоже приближаете нашу Победу!", – подчеркнул Виталий Кличко.

Также Кличко вручил благодарности от Киевского городского головы 20 журналистам телеканала "Киев", которые с первых дней широкомасштабной войны ежедневно освещают события в столице.