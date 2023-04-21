Кличко поздравил учителей и учащихся киевской спецшколы №57 со 100-летним юбилеем учебного заведения. Фото

klichko.orgМэр Киева Виталий Кличко поздравил педагогов и учеников специализированной школы №57 с углубленным изучением английского со 100-летним юбилеем заведения. Одна из старейших школ столицы находится в Шевченковском районе города.

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Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"В этой школе учатся более 500 учеников. Образовательный процесс организуют более 60 педагогов. Это учебное заведение принимает участие в различных международных и городских проектах, в частности: Международный Кубок Ученых World Scholars Cup", "Мы за экологическую безопасность Киева", "Умное и безопасный город". Среди выпускников школы – известные дипломаты, ученые, врачи, поэты, актеры и спортсмены", – написал мэр Киева.

Кличко поблагодарил активное сообщество школы №57 за то, что в это драматическое для Украины время она сплотилась для помощи Вооруженным Силам Украины и украинцам, пострадавшим от действий российских варваров. Учителя, родители, ученики и выпускники школы собирают и посылают помощь военным и вынужденным переселенцам. Многие выпускники и работники школы пока защищают Украину в рядах Вооруженных Сил.

"Вместе мы все преодолеем, выстоим и победим! Потому что украинцы – любят свою страну и делают, каждый на своем месте, все ради воли, успеха и развития нашего государства", – подчеркнул Виталий Кличко.