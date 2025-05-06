Кличко поздравил Мерца с избранием федеральным канцлером Германии

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Городской голова столицы Украины выразил надежду на поддержку нового канцлера ФРГ интеграции Украины в ЕС и НАТО.

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Об этом Виталий Кличко написал в соцсетях. Мэр Киева пожелал Фридриху Мерцу сил и дальнейшей решимости.

"Поздравляю Фридриха Мерца с избранием федеральным канцлером Германии. Желаю сил и дальнейшей решимости. Как в преобразованиях в Германии, так и в поддержке и помощи Украине. Потому что сильными должны быть и Германия, и Украина. Ради безопасности и успеха Европы, частью которой является Украина. Надеемся также на поддержку господина Мерца интеграции Украины в ЕС и НАТО", - подчеркнул Виталий Кличко.