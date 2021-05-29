Кличко поздравил киевлян с Днем города и опубликовал впечатляющее видео

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил жителей столицы с Днем города. В этом году, в последние выходные мая, Киев отмечает 1539-летие. Видео поздравления со своими любимыми местами столицы мэр обнародовал в социальной сети Facebook.

Видео начинается с рассвета над памятниками основателям города – Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбеди, а также князю Владимиру.

Далее Виталий Кличко вместе с братом Владимиром осуществляют велопрогулку по Владимирской горке и общаются с киевлянами.

На видео можно увидеть, как утром просыпается столица: работает дорожная техника, поливают цветы и наводят порядок в парках и скверах. Как киевляне занимаются спортом и отдыхают.

Видео дня

"Проснуться в городе, который любишь! Открывать его для себя снова и снова! Заботиться о его красоте и комфорте. Учиться и работать. Влюбляться и отдыхать. Ежедневно творить здесь свою историю! Твой Киев – твоя история!", – говорит в ролике Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, куда можно пойти на День Киева. В программе празднования кроме традиционного пробега под каштанами и кинопоказов запланирован также фестиваль с музыкой, фудкортом и виниловым маркетом.