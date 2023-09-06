Кличко поздравил администраторов ЦПАУ Киева с профессиональным праздником

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил администраторов ЦПАУ с профессиональным праздником. Сегодня сеть центров предоставления административных услуг в столице состоит из городского центра, 10 районных и 4 территориальных.

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За время военного положения ЦПАУ Киева предоставили более 800 тысяч услуг. Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Ежегодно 6 сентября отмечают свой профессиональный праздник администраторы ЦПАУ. Центры предоставления административных услуг Киева после полномасштабного вторжения России возобновили свою работу очень оперативно. И уже в марте 2022 года принимали жителей и вынужденных переселенцев, предоставляли им необходимые сервисы. В том числе и по восстановлению утраченных документов, регистрации поврежденного имущества. За время военного положения ЦПАУ города предоставлено более 800 тысяч услуг, – отметил мэр Киева. – На сегодняшний день в столице сеть ЦПАУ состоит из городского центра, 10 районных и 4 территориальных. Все они работают по принципу электронной очереди, с электронным документооборотом, оснащенные самой современной техникой. До конца года откроем еще 10 центров, учитывая инклюзивность и доступность. Оптимизируем работу по предоставлению социальных услуг, чтобы более качественно предоставлять сервисы горожанам, заботиться о наших защитниках и защитницах",– подчеркнул Виталий Кличко.

Сегодня команда администраторов ЦПАУ Киева состоит приблизительно из 400 специалистов. Мэр столицы поблагодарил каждого из них за работу, за профессионализм и помощь людям.