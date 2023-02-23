Кличко посетил полигон одной из воинских частей в Киевской области и передал бойцам помощь. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко накануне годовщины широкомасштабного вторжения России в Украину посетил одну из воинских частей Киевской области. Там на тренировочном полигоне проходят подготовку и боевое согласование недавно мобилизованные военнослужащие и опытные бойцы.

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Такую комплексную подготовку с начала широкомасштабной войны прошли десятки тысяч солдат. Все инструкторы обладают большим боевым опытом. С 24 февраля 2022 года именно эта бригада давала отпор агрессору на самых горячих направлениях – защищала аэродром в Гостомеле и обороняла Рубежное и Северодонецк в Луганской области. Сегодня ее бойцы защищают Украину под Бахмутом Донецкой области.

"Большое количество наших земляков – киевлян дерутся с врагом в самых горячих точках на востоке и юге Украины. Они мужественно защищают наше государство, отстаивают нашу свободу и независимость. Со своей стороны Киев, как столица и сердце Украины, с начала широкомасштабной войны не прекращает помогать нашим военным. Сегодня мы снова приехали не с пустыми руками. Это – необходимая вам помощь от громады Киева и наших иностранных партнеров. Безграничное уважение и честь каждому, кто бьется за Украину. Вместе мы победим!" – подчеркнул Виталий Кличко. .

Мэр столицы отметил, что в течение года для этой части город закупил и передал 2 тыс. шлемов, 1 тыс. плитоносок, 100 тепловизионных прицелов, 150 ременно-поясных систем, 100 радиостанций, системы Starlink. Также столица уже выделила средства на приобретение для бойцов 2000 шлемов, 10 ночных коптеров Mavic и 600 батарей к ним и 150 единиц приборов ночного видения.

Виталий Кличко передал сегодня военным и помощь, которую Киев привлек от иностранных партнеров: 21 генератор, 100 кариматов, 300 спальников, 50 тепловизоров и 50 аптечек, грелки, павербанки, канистры для горючего, набор ключей для ремонта автомобилей.

Военные поблагодарили мэра столицы за помощь и подарили каску, спасшую жизнь бойца под Бахмутом. Этот шлем воинской части как помощь передавал город.

Напомним, в феврале Киевсовет внес изменения в городскую целевой программу по организации военной службы, исполнению воинской обязанности, мобилизационной подготовки и территориальной обороны в городе Киеве "Защитник Киева" на 2022-2024 годы и увеличил финансирование Сил обороны и безопасности Киева до более 1 млрд грн на 2023 г. Средства, в частности, выделят на обеспечение необходимыми средствами для выполнения боевых задач защитниками, обеспечение ремонта и технического обслуживания военной техники, осуществление ремонтных работ в помещениях, поврежденных в результате российских обстрелов.