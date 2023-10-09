Кличко поручил проверить проведение тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в Киевском госпитале ветеранов войны

Мэр Киева Виталий Кличко поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и аудита КГГА осуществить внеплановую проверку проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны". В случае выявления нарушений и завышения цен, тендер будет отменен и объявлен новый.

Об этом Кличко заявил в эфире телеканала "Киев".

"После информации, обнародованной некоторыми интернет-изданиями, поручил Департаменту внутреннего финансового контроля и внутреннего аудита КГГА осуществить внеплановую проверку проведения тендера и заявленной стоимости ремонтных работ в "Киевском городском клиническом госпитале ветеранов войны", где город планирует создать большой реабилитационный центр для военных" , – отметил мэр столицы.

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Виталий Кличко отметил, что в случае выявления нарушений и завышения цен, тендер будет отменен и объявлен новый.

"Также городские власти подготовили обращение к правоохранительным органам проверить соблюдение и прозрачность процедур по ремонту этого объекта. Если были нарушения и завышение цен, – отменяем тендер и объявляем новый. А в отношении ответственных лиц – по результатам проверок будут приняты соответствующие решения, в том числе числе и кадровые. Отмечу, ответственные лица – директор госпиталя и руководитель Департамента здравоохранения – главный распорядитель бюджетных средств", – подчеркнул Виталий Кличко.