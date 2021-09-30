Кличко поручил как можно быстрее подготовить к общественным слушаниям проект Генплана Киева

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана г. Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генплана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом. Мэр поручил как можно быстрее доработать документ и подготовить его к общественным слушаниям.

Об этом он заявил во время коллегии Киевской городской государственной администрации в четверг, 30 сентября, передает пресс-служба. Он напомнил, что Броневицкий еще в 2019-м году публично обещал скорейшую подготовку проекта.

"Мы тогда представили основные положения документа на международной конференции. В прошлом году были уважительные причины – локдаун, карантин. Уже завершается 2021 год. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. И никто не вспоминает фамилии Броневицкого! Вспоминают фамилию Кличко . "Когда Кличко представит Генеральный план?!" Поэтому, ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности. Поручаю главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю главы КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генерального плана. И в ближайшее время мы должны начать общественные слушания и наконец принять Генплан", – подчеркнул мэр столицы.

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По его словам, на сегодняшний день специалисты завершают актуализацию проекта Генерального плана города Киева.

Раздел, касающийся сохранения и охраны историко-культурного наследия (историко-архитектурный опорный план) согласован Министерством культуры. Также материалы проекта Генплана направлены в Министерство развития общин и территорий Украины. И начали работы по урегулированию вопросов территорий общих интересов с органами местного самоуправления, которые представляют интересы смежных территориальных общин.

"Киевляне уже заждались принятия этого важного для развития города документа. Но заверю: это будет сделано только после общественных слушаний и учета мнения общественности. Мы должны принять Генплан в интересах города и его жителей, а не в интересах застройщиков. Генеральный план создается не на год или два. Это – глобальное видение реализации основных направлений стратегии развития города. Проект того, каким мы видим в дальнейшем развитие Киева", – подчеркнул Кличко.

Так, в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничение высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки. А также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину, строительство вокзала на Выдубичах, строительство перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – вблизи станций метро и на въездах в город.

Напомним, во время коллегии КГГА обсудили три важных вопроса: состояние подготовки городского хозяйства к работе в осенне-зимний период, проект Генплана Киева и его пригородной зоны, а также – вопрос погашения налогового долга в бюджет столицы по плате за землю.