Кличко пообщался онлайн с известным американским миллиардером-филантропом, руководителем "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом
Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги.
Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.
"В частности, "Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию Public Digital для усовершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты для улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Киевским Политехническим Университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости", – отметил мэр Киева.
В результате, украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны.
"Что очень важно сегодня!" – подчеркнул Виталий Кличко.
Мэр столицы поблагодарил организацию "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.