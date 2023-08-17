Кличко пообщался онлайн с известным американским миллиардером-филантропом, руководителем 'Bloomberg Philanthropies' Майклом Блумбергом

Мэр Киева Виталий Кличко пообщался онлайн с руководителем благотворительной организации "Bloomberg Philanthropies" Майклом Блумбергом. Организация поможет столичным властям трансформировать городские публичные услуги.

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Об этом Кличко сообщил в своем Telegram-канале.

"В частности, "Bloomberg Philanthropies" предложила привлечь британскую компанию Public Digital для усовершенствования публичных цифровых услуг Киева с применением успешных стратегий Великобритании и США. В свою очередь "Kyiv Digital Team" разработает цифровые инструменты для улучшения психического здоровья для пострадавших от войны. Киевским Политехническим Университетом город организует стартап-акселератор для энергетической устойчивости", – отметил мэр Киева.

В результате, украинская столица получит дорожную карту трансформации городских услуг и конкретные цифровые инструменты для улучшения психического здоровья пострадавших от войны.

"Что очень важно сегодня!" – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы поблагодарил организацию "Bloomberg Philanthropies" за помощь и поддержку в развитии Киева.