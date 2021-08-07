Кличко показал новый летний вольер для гориллы Тони в Киевском зоопарке. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в социальной сети Facebook опубликовал видео о том, как в киевском зоопарке обустроили новый вольер для любимца посетителей – гориллы Тони. Этому жителю столичного зверинца в этом году исполняется 47 лет.

"Мы продолжаем обновлять столичный зоопарк. И делаем все, чтобы сделать жизнь его обитателей комфортной и приближенной к природным условиям. Например, для гориллы Тони, любимца посетителей, обустроили новый вольер на открытом пространстве. Тони уже преклонного возраста – ему скоро исполнится 47 лет. И любые нововведения для него должны происходить постепенно", – подчеркнул в заметке к видео Кличко.

Видео дня

Сначала провели мониторинг состояния здоровья гориллы. Для этого два раза специально к Тони приезжали лучшие европейские специалисты из Института ветеринарии дикой природы и зоопарка имени Лейбница, что в Берлине. Они предоставили рекомендации по изменениям в рационе Тони и советы по организации его выгула на открытом воздухе.

"Новый вольер – очень просторный и максимально приближен к естественной среде. А пока Тони будет изучать и обживать летнее помещение, его зимнее помещение капитально отремонтируют и обустроят. Приходите в Киевзоо посмотреть, как Тони обустраивается на новом месте!", – написал Виталий Кличко.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что столичный стеклянный мост может получить престижную награду от ЕС в области архитектуры. Этот мост, соединяющий Владимирскую горку и парк "Крещатый", был открыт ко Дню Киева в 2019 году. Его несколько раз повреждали вандалы, а отдельные СМИ критиковали мэра Кличко за строительство этой архитектурного сооружения.