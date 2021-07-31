Кличко показал, как ремонтируют парк 'Радунка' в Киеве. Видео

В Днепровском районе Киева продолжается обновление парка "Радунка". Мэр столицы Виталий Кличко показал, как продвигаются ремонтные работы.

Соответствующее видео он опубликовал на своей странице в Фейсбук.

"Мы продолжаем обновлять городские парки, скверы и зоны отдыха. Продолжается капитальный ремонт, в том числе и в парке "Радунка", что в Днепровском районе столицы. В частности, работы осуществляют на территории вдоль улицы Радужная. В прошлом году там устроили часть дорожек ФЭМ, входную группу с гранитной облицовкой, обновили лестницы и построили пандус для маломобильных групп населения. А также устроили резиновое покрытие на детской площадке и установили столы для настольного тенниса. Сейчас продолжаются работы по устройству дорожек, устанавливают новые скамейки и урны. Завершают и капремонт моста через озеро Радунка: устраивают асфальтовое покрытие моста и вечернюю подсветку \", – отметил мэр Киева.

Видео дня

По словам Виталия Кличко, до конца года в парке планируют обустроить еще одну входную группу с пандусами от улицы Радужной, а также огражденная площадка для выгула и дрессировки собак.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко поблагодарил правоохранителей за задержание вандала, повредившего 2 стекла на пешеходно-велосипедной моста.