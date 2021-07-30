Кличко поблагодарил правоохранителей за задержание вандала, повредившего 2 стекла на пешеходно-велосипедном мосту

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил столичных правоохранителей, которые оперативно задержали вандала, повредившего 2 стекла на пешеходно-велосипедном мосту. Им оказался гость из Луцка, который, по его словам, "решил испытать стекло на прочность".

Об этом глава столицы сообщил в своем Facebook. Он отметил, что правоохранители быстро нашли нарушителя (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Хочу поблагодарить столичных полицейских, которые оперативно задержали вандала, что позапрошлой ночью повредил 2 информационно-макетных стекла на пешеходно-велосипедном мосту", – написал Кличко.

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По его словам, быстро установить личность вандала удалось благодаря камерам видеонаблюдения, которые устанавливают в Киеве в рамках программы "Безопасный город".

"Столица всегда радушно принимает гостей, но рассчитывает, что они будут относиться к нашему городу с любовью и уважением. Так, как и те, кто живет в Киеве, кто создает новые хорошие объекты, кто хранит историю и современность украинской столицы. Мы продолжим делать Киев еще красивее и привлекательнее! А те, кто рискнет нарушать закон и поносить объекты города, должны понимать: их найдут и привлекут к ответственности!" – подчеркнул Кличко.

Напомним, утром 29 июня во время ежедневных работ по санитарному содержанию пешеходно-велосипедного моста работники КП "Киевавтодормост" обнаружили 2 поврежденных информационно-макетных стекла, на которых размещена информация о технических характеристиках стекла – речь идет об информационно-макетном стекле, которое установлено не на мостовом полотне и не является конструктивными частями моста.