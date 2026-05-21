Кличко показал, как проходит капремонт на улице Городской в Киеве. Фото

Мэр столицы Виталий Кличко показал, как проходит капремонт на улице Городской в Киеве.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

"Проверил, как продолжается капитальный ремонт улицы Городской, который начали в марте. Уже обновили существующую и проложили новую, большего диаметра, дождевую канализацию – общей протяженностью более 600 метров", – рассказал Кличко.

Он отметил, что продолжается устройство песчаного и щебеночно-песчаного основания дороги под дальнейшее асфальтирование в нижних слоях. Обустроят и новую сеть освещения, тротуары с ФЭМ и велодорожки.

"Дорогу на Городской построили в 50-х годах. В 1996-м выполнили ее реконструкцию. Через эту улицу проходит большое количество грузового транспорта, следующего как в столицу, так и транзитом в другие города. Также по ней ежедневно курсирует большое количество частного и пассажирского транспорта из населенных пунктов Киевщины: Бучи, Ирпеня, Бородянки, Гостомеля, Ворзеля", – отметил мэр Киева.

Кличко добавил, что учитывая нагрузки и неудовлетворительное техническое состояние, улица нуждалась в капремонте. Запланированный участок ремонта – почти 2 км. Отремонтируют магистраль с обязательным учетом принципов безбарьерности.

"Для повышения пропускной способности предусмотрели расширение проезжей части, устроят дополнительные полосы – по одной в каждом направлении. Дорожники выполняют работы с частичным перекрытием движения транспорта. Сейчас обновляют участок от улицы Синеозерной до Гостомельского шоссе по четной стороне улицы", – сообщил глава столицы.

Кличко отметил, что основные строительные работы, связанные с восстановлением движения в оба направления, планируют завершить до конца года.