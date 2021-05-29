Кличко показал, как мир поздравляет Киев с Днем города. Видео

Киев продолжает принимать поздравления с Днем города от послов иностранных государств и мэров многих городов мира, в частности, городов-побратимов. Свое 1539-летие город празднует 29-30 мая 2021 года.

Об этом мэр украинской столицы Виталий Кличко написал на своей странице в социальной сети Facebook. Мэр также обнародовал ролик с видеоприветствием.

"Наш город славится своим гостеприимством и радушием. Его любят и киевляне, и гости, и партнеры нашей столицы. Именно поэтому ко Дню Киева продолжают поступать теплые поздравления – из Флоренции, из Эдинбурга, Торонто и других городов и стран мира, от послов иностранных государств в Украине", – написал Кличко.

Мэр также обнародовал видео-подборку поздравлений в адрес Киева от представителей разных государств.

Видео дня

"Поздравляю, Киев! У вас замечательный город, полный мира и солнца! Я провел здесь три года своей жизни. И, знаете, больше всего я люблю в Киеве весну, когда все становится зеленым, можно прогуливаться по склонам Днепра, бегать и дышать свежим воздухом. Друзья, это – прекрасный город! Я хочу поблагодарить мэра за все, что он делает для столицы. Продолжайте такую же замечательную работу для Киева и его жителей!" – сказал Посол Государства Израиль в Украине Джоэль Лион.

"Я уже год живу в Киеве и могу сказать, у вас прекрасный город, которым можно действительно гордиться. Оно очень отличается от того, что можно представить, не побывав здесь. Это очень зеленый город. Пожалуй, самая зеленая столица в Европе. Во многих городах есть общественные парки, однако Киев отличается. Но Киев – не только зеленый город, это также деловой экономический локомотив для всей страны и ее политический центр. Это место, где можно почувствовать, как бьется сердце нации. Сильный и процветающий Киев – это предпосылка для сильной и процветающей Украины. Поэтому я обращаюсь сегодня к киевлянам и к мэру Кличко: у вас замечательный город, продолжайте ту работу, которую вы делаете, чтобы сделать его еще краше. Дания готова вас поддержать", – заметил в своем видеоприветствии Посол Королевства Дании в Украине Оле Егберг Миккельсен.

"Киев для меня – родной город. Город моего детства и юности. В дальнейшем – как депутата парламента и как писательницы. Мои книги были переведены на украинский язык. Здесь проходили их презентации. Я помню скорбное и строгое лицо Киева в 2014 году. И потом я приехала сюда более, чем год назад – как посол. Город очень изменился, стал красивым. Стало чище и комфортнее. Строятся дороги. Строится инфраструктура. Особое впечатление на меня, как на жительницу юга, производят парки Киева. Парк "Наталка" – любимое место для моих прогулок, для моего отдыха", – заметила Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджанской Республики в Украине Эльмира Ахундова.

Так, напомним, на днях свои поздравления Киеву с Днем города прислали Послы ЕС, ФРГ, Вьетнама, Нидерландов, Словении, Грузии, Литовской Республики, Норвегии, Аргентины, Польши, Казахстана, Индонезии, Мексики, Франции, Израиля, Индии, Турции, Швейцарии, Австралии, Азербайджана, Словакии, Кипра, Египта, Армении, Молдовы, Узбекистана, Эстонии, Дании. А также мэры Познани, Таллинна, Эдинбурга, Вильнюса, Торонто, Флоренции, Любляны, Софии, Кишинева, Бишкеке, Киото, Афин, Братиславы, Кракова и Тираны.