'Мы готовы защищаться. И мы не одни': Кличко рассказал о результатах своего выступления в Мюнхене

После выступления мэра Киева Виталия Кличко на Мюнхенской конференции в Вашингтоне снова подчеркнули нерушимость поддержки Украины со стороны США. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заверила, что Россию ждут "скорые и болезненные последствия" в случае вторжения в Украину.

Об этом Кличко написал в своем Телеграмм-канале.

"Благодарен партнерам Украины, которые поддерживают и всесторонне помогают нашему государству. После нашей вчерашней встречи на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности с представителями Конгресса Соединенных Штатов, спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, в официальном сообщении, в частности, отметила: "Америка остается непоколебимой в своем намерении относительно быстрых и болезненных последствий для России, если она решит вторгнуться в Украину. При президенте Байдене трансатлантический альянс еще более силен и един, и мы продолжим быть вместе в нашем реагировании", – процитировал заявление госпожи Пелоси Кличко .

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Он также отметил, что в Вашингтоне после Мюнхенской конференции хорошо знают не только об усилиях центральных украинских властей по защите Украины, но и о том, как готовятся украинцы к возможному вторжению в украинских городах, в частности, в столице.

Также госпожа Пелоси хорошо владеет ситуацией не только в Украине в целом, но и относительно усилий власти на местах в условиях угрозы дальнейшей агрессии России. В официальном релизе спикера Палаты представителей США также отмечается: "Мэр Кличко передал существенную обеспокоенность мирных киевлян относительно угрозы российского вторжения и твердо заявил об украинском суверенитете. Наша делегация выразила свою благодарность местным властям в Украине за их работу, направленную на безопасность и усиление их общин в этот сложный момент. А также мы подтвердили поддержку Соединенными Штатами народа Украины и противодействие агрессии Путина", – сказала Нэнси Пелоси", – рассказал мэр Киева.

Кличко также призвал украинцев не поддаваться панике.

"Мы готовы защищаться. И мы не одни. Так что сохраняем спокойствие и верим в Украину!" – заявил политик.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко потролил немцев благодарностью за шлемы в ходе открывшейся 18 февраля Мюнхенской конференции. Глава столицы отметил, что Украина для противодействия российской агрессии нуждается в более серьезной помощи.