Кличко почтил память героев битвы под Крутами и призвал украинцев к единству

Киевский городской голова Виталий Кличко в День памяти Героев Крут призвал почтить подвиг защитников Украины столетие назад и отметил необходимость единения для противодействия российской агрессии сегодня.

Об этом Кличко написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы вспоминаем о подвиге и чтим память украинских героев, отдавших свою жизнь в битве под Крутами. Их смелость и преданность своему отечеству стали символами борьбы для многих украинцев.

И сегодня, на фоне угрозы дальнейшей агрессии России, мы осознаем и чувствуем, что управляло героями Крут – стремление к жизни в свободной стране, преданность своим идеалам и ценностям, любовь к родной земле", – написал политик.

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Он напомнил, что украинцы и сегодня вынуждены с оружием в руках отстаивать право своего государства на существование. Поэтому единение вокруг необходимости сопротивления внешней агрессии является определяющим фактором предстоящей победы.

"Как никогда сегодня важно наше единство, готовность всем вместе защищать свое государство и свое достоинство. Только так мы устоим в этой борьбе и преодолеем агрессора!" – подчеркнул мэр Киева.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кличко рассказал иностранным журналистам, как Украина будет противодействовать угрозе РФ и призвал Германию определиться, будет ли она поддерживать наше государство, которое защищается от внешней агрессии – или встанет на сторону агрессора – России.