Кличко поблагодарил немецких партнеров за новый пакет военной помощи на 400 млн евро

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил немецких партнеров и министра обороны Германии Бориса Писториуса за новый пакет военной помощи на 400 млн евро, который предоставит Германия.

Об этом Кличко написал в своем Telegram-канале.

"Благодарю немецких партнеров, спасибо министру обороны Германии Борису Писториусу за новый пакет военной помощи, который предоставит Германия. Для Украины очень важны и боеприпасы, и реактивные снаряды, и системы разминирования и бронированные авто. И также важны дальнобойные ракеты, которые мы тоже очень глаза от Германии", – отметил Виталий Кличко.

Вопрос усиления военной помощи Украине Кличко поднимал во время встречи с министром обороны Германии на Вестфальской мирной конференции в Мюнстере 15 сентября. Также мэр Киева обратился там к Борису Писториусу по поводу безотлагательного предоставления Украине дальнобойного оружия – ракет Taurus.