Кличко передал бойцам Третьего армейского корпуса 5 000 FPV-дронов от столицы. Фото

Киев отправил 5 000 FPV-дронов различных типов для бойцов Третьего армейского корпуса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Передал на фронт от громады столицы очередную партию необходимой помощи. В прошлом году из городского бюджета третьему корпусу город выделил 1,5 млрд грн. Это средства на крайне необходимое оснащение", – отметил Кличко.

Он напомнил, что в начале января уже лично передавал военным Третьего корпуса 12 000 FPV-дронов, 100 беспилотников Mavic, 20 наземных роботизированных комплексов и 50 дронов-самолетов.

"Всего с начала этого года от общины столицы бойцам различных бригад отправили в целом уже более 41 500 БпЛА различных типов", – отметил глава столицы.