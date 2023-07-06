Кличко отстранил директора 'Киевстройреконструкции' Сульдина от исполнения служебных обязанностей

В четверг, 6 июля, городской голова столицы Виталий Кличко подписал распоряжение об отстранении директора коммунального предприятия "Киевстройреконструкция" Анатолия Сульдина от исполнения служебных обязанностей.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

"Об Анатолии Сульдине также начато служебное расследование в связи с полученными материалами. На период расследования директор КП "Киевстройреконструкция" не будет выполнять свои должностные обязанности", – говорится в сообщении.

20 июня Киевская городская прокуратура сообщила об обысках у служащих КГГА и КП "Киевстройреконструкция". По данным следствия, они по результатам тендерной закупки заключали с предприятиями договоры на капитальный ремонт и реконструкцию лифтов в жилых домах Киева по цене, значительно выше рыночной.

В отдельных случаях утверждение актов выполненных работ и перечисление средств по договорам производилось без фактического проведения ремонтных работ, сообщили в прокуратуре.

Правоохранители ведут досудебное расследование по факту завладения бюджетными средствами, выделенными на проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции лифтов в жилых домах Киева (ст. 191 Уголовного кодекса). 20 июня было проведено 25 обысков по месту нахождения причастных к схеме людей. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал OBOZREVATEL, в этот же день по требованию Кличко отстранен руководитель Киевгорстроя Игорь Кушнир.

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